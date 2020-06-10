DİSK: TÜİK'in işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 39

DİSK'in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) araştırma merkezi DİSK-AR, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) yöntemiyle Türkiye'deki işsizlik verilerini hesapladıklarını, rakamların Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden farklı olduğunu açıkladı.

TÜİK İşgücü İstatistikleri, Mart 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre işsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 13,2'ye indi. 15 yaş üstü işsizlerin sayısı 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

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DİSK-AR ise, bu verilerin Covid-19 salgını sebebiyle artan 'gerçek işsizlik oranlarını yansıtmadığını' savunurken, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TÜİK araştırmanın yapıldığı referans haftasından geriye doğru 4 hafta içinde iş arayanları işsiz sayıyor. Oysa Covid-19 döneminde yaygın olarak işten çıkarma yerine kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği kullanılması nedeniyle milyonlarca işçi çalışmadığı halde istihdamda gözükecek. Örneğin, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan işçiler iş aramadıkları için işsiz sayılmıyor."

"Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 39"

DİSK-AR, bu kişileri de kattığı hesaplamaya göre işsizlerin sayısının azalmadığına; 6 milyon artarak 13 milyon 385 bine yükseldiğine raporunda yer verirken, şunlar kaydedildi:

"ILO metodolojisinden yararlanarak yaptığımız hesaplamaya göre Covid-19 nedeniyle meydana gelen eşdeğer iş kaybı 5,5 milyon olarak gerçekleşti. Mart 2019'a göre geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon artarak revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı (tam zamanlı istihdam kaybı dahil) 13 milyon 385 bine yükseldi. 33 milyon 966 milyon olarak dikkate aldığımız geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı ise yüzde 39 olarak hesaplandı."