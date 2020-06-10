TÜİK, mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK, mart ayında işsizlik oranının yüzde 13,2 olarak açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %15,0 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 662 bin kişi azalarak 26 milyon 133 bin kişi, istihdam oranı ise 3,4 puanlık azalış ile %42,0 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 538 bin, inşaat sektöründe 248 bin, hizmet sektöründe 903 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe ise 26 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,4'ü tarım, %21,1'i sanayi, %4,9'u inşaat, %57,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,5

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azalışla %13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %15,1 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 3,5 puanlık azalışla %46,5, işgücüne katılma oranı ise 4,7 puanlık azalışla %53,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalışla %24,6, istihdam oranı ise 5,1 puan azalarak %27,4 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 7,2 puanlık azalışla %36,3 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla %27,9 seviyesinde gerçekleşti.