DİSK: Hükûmet'in pandemide sağladığı sosyal destek 60 milyar TL değil 6.5 milyar TL

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal‘ın pandemide Hükümet’in halka destek amacıyla 60 milyar TL’lik harcama yaptığı iddiasına DİSK’ten itiraz geldi.

Mahir Ünal, Twitter’da, "Her zaman ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz.Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL’nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz. #HükümetMilletininYanında” diye yazmıştı.

DİSK: Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6,5 milyar TL

DİSK’in araştırma birimi, Twitter’dan verdiği cevapta pandemide işsiz kalanlar için yapılan harcamanın 51,5 milyar TL’lik kısmının özerk bir kuruluş olan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan gerçekleştiğini belirterek şöyle dedi:

“Sosyal Koruma Kalkanı adıyla yapılan 60 milyarlık harcamanın 51,5 milyarı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, 2 milyarı vatandaştan toplanan bağışlardan ödendi. 53,5 milyarlık ödeme bütçeden yapılmadı. Hükümetin salgın için ayırdığı sosyal destek sadece 6,5 milyar TL!”