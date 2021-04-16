AKP'li Mahir Ünal "128 milyar dolar nerede?" sorusuna TL cinsinden yaptığı paylaşımını sildi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından, CHP'nin gündeme getirdiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıtı TL cinsinden yanıtlayınca, paylaşımını sildi.

CHP'nin gündeme getirdiği ve yurt genelinde il ve ilçe binalarına asarak eyleme dönüştürdüğü Merkez Bankası'nın rezervlerinden satıldığı belirtilen 128 milyar dolarla ilgili AKP'li Mahir Ünal'ın attığı tweet tepki gördü.

Ünal "Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. '128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" paylaşımını kaldırdı. Ünal'ın sildiği tweet şöyle:

Ünal'dan '128 milyar dolarsız' yeni paylaşım

Ünal ardından yeni bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz.Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz. #HükümetMilletininYanında"

Ünal'ın paylaştığı tablolarda şu bilgiler yer aldı: