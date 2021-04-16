AKP'li Mahir Ünal "128 milyar dolar nerede?" sorusuna TL cinsinden yaptığı paylaşımını sildi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal sosyal medya hesabından, CHP'nin gündeme getirdiği "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıtı TL cinsinden yanıtlayınca, paylaşımını sildi.
CHP'nin gündeme getirdiği ve yurt genelinde il ve ilçe binalarına asarak eyleme dönüştürdüğü Merkez Bankası'nın rezervlerinden satıldığı belirtilen 128 milyar dolarla ilgili AKP'li Mahir Ünal'ın attığı tweet tepki gördü.
Ünal "Her zaman 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. '128 milyar TL nerede?' diye soranlara gelsin" paylaşımını kaldırdı. Ünal'ın sildiği tweet şöyle:
Ünal'dan '128 milyar dolarsız' yeni paylaşım
Ünal ardından yeni bir tweet atarak şu ifadeleri kullandı:
"Her zaman "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz.Tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza 60 Milyar TL'nin üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık. İyi günde kötü günde milletimize umut olmaya devam ediyoruz. #HükümetMilletininYanında"
Ünal'ın paylaştığı tablolarda şu bilgiler yer aldı:
- Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 1: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 111 Bin 254 Miktar: 2 Milyar 111 Milyon 254 Bin TL
- Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 2: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 316 Bin 10 Miktar: 2 Milyar 316 Milyon 10 Bin TL
- Sosyal Destek Programı (Hane) FAZ 3: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 61 Bin 527 Miktar: 2 Milyar 61 Milyon 527 Bin TL
- Biz Bize Yeteriz Türkiye Hane: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 77 Bin 365 Miktar: 2 Milyar 77 Milyon 365 Bin TL
- Kısa Çalışma Ödeneği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 765 Bin 541 Miktar: 31 Milyar 563 Milyon 334 Bin 292 TL
- Nakdi Ücret Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 2 Milyon 548 Bin 335 Miktar: 10 Milyar 240 Milyon 917 Bin 966 TL
- İşsizlik Ödeneği Kişi: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 1 Milyon 48 Bin 409 Miktar: 5 Milyar 634 Milyon 259 Bin 143 TL
- Normalleşme Desteği Çalışan: Ödeme yapılan Hane/Kişi: 3 Milyon 183 Bin 435 Miktar: 4 Milyar 34 Milyon 225 Bin 189 TL
- Toplam rakam: 60 milyar 38 milyon 892 milyon 590 TL