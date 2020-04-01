DİSK: İnşaat işçileri Koronavirüs salgını ile açlık arasına sıkıştı

"Türkiye’de yaklaşık olarak 216 bin işletmede çalışan sayısı yaklaşık olarak 1.117 bin işçidir. İstanbul iline bakacak olursak, yaklaşık olarak 45 bin işletme ve buralarda çalışan yaklaşık 295 bin inşaat işçisi vardır.

"İşten atılan inşaat işçisi sayısı 15 bin 191'dir"

"İnşaatlarda ölümle burun buruna çalışan işçiler, şimdi de Koronavirüs salgını ile açlık arasına şıkışmış durumdalar. Koronavirüs fırsatçılığı ile bugüne kadar sadece 726 işletmede işten atılan inşaat işçisi sayısı 15 bin 191'dir.

Bu süreçte ne oldu, verilere bakalım:

İşçilerin tamamına yakını hiçbir yasal hakkı ödenmeden işten atıldı.

Yine bu işçilerin tamamına yakını yaşadıkları şehirlerden uzakta yaşam alanı şantiyeler olan işçilerdi.

Yaşam alanı şantiyeler olan bu işçiler, toplu halde yemek yedi, hiçbir hijyen koşulunun sağlanmadığı konteynerlerde uyudu.

Hiçbir işçiye test yapılmadı ve test yapılmadan bazı işçiler yine toplu halde otobüslere bindirilerek yaşadıkları şehirlere gönderildi.

Çoğu işçi işten atıldıktan sonra kendi inkanları ile memleketlerine dönmeye çalıştı ve bu yolda yine virüse karşı hiçbir önlem alınmayan araçlarla seyahat etti.

Bazı şantiyelerde yüksek ateşli işçiler, olmasına rağmen toplu halde çalıştırılmaya devam ettirildi, sonra işten atıldı.

İşten atmalar yasaklanmalıdır, işsizlik fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı ve bilim insanlarının önerileri dikkate alınarak süreç şeffaf bir şekilde yürütülmelidir."