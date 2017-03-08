DİSK: Her 4 kadından 3'ü ücretsiz çalışıyor

DİSK’in Kadın Emeği Raporu’na göre, Türkiye’de her 4 kadından 3’ü ücretsiz çalışıyor. Türkiye’de kadın günlük ortalama 1 dolar, erkek 2.27 dolar kazanıyor. 11.5 milyon kadın çalışma hayatına katılamıyor. Öte yandan TÜİK’in 2015 Zaman Kullanımı Anketine göre kadınlar ev ve aile bakımına günlük 4 saat 17 dakika ayırırken, erkeklerin günlük sadece 51 dakika ayırdığı sonucuna ulaşılıyor. Erkekler kadınlardan 2.5 kat daha fazla ücret alıyor

Yapılan araştırmalar kadınların yaşam ve çalışma koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığını gösteriyor. DİSK Genel-İş Sendikası’nın Kadın Emeği Raporu’na göre ise kadınlar daha çok çalışıyor ancak daha az kazanıyor. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28’e ulaşmış durumda. Her 4 kadından 3’ü ücretsiz çalışıyor. Erkekler kadınlardan 2.5 kat daha fazla ücret alıyor. Rapora göre;

- Kadın işsizliği artıyor Kadınlar, erkeklerden daha az istihdam ediliyor.

- Kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdama katılımı da artıyor.

- Erkekler, kadınlardan daha fazla ücret alıyor.

- Sendikalı kadın işçi oranı yüzde yüzde 7,6. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 28

- Ev ve aile bakımına kadınlar erkeklerden 5 kat daha fazla zaman harcıyor. 11 milyon 45 bin kadın, ev işleri nedeni ile çalışma hayatına katılamıyor. Cinsiyete dayalı işbölümü devam ediyor.

- Türkiye’de günde her 4 kadından 3’ünün ücretsiz çalıştığı görülüyor. Yani ev içi emeğin hem toplumsal hem de ekonomik açıdan hiçbir değeri yok.

- Küresel ölçekte yapılan toplumsal cinsiyet araştırmalarında ücret eşitsizliği sıralamasında Türkiye 145 ülke arasında 98. sırada yer alıyor.

- Türkiye’de bir kadın günlük ortalama 1 dolar kazanırken, bir erkek günlük ortalama 2.27 dolar kazanıyor. Erkeklerin sendikalaşma oranı, kadınlardan yüksek. Kadınların sendikalaşma oranı yüzde 7.6 iken, erkeklerin sendikalaşma oranı yüzde 13.