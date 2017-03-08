"90 kuşağının genç kadınları dirençli, kararlı ve özgür; önlerinde kimse duramaz"

Türkiyeli kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü cinayet, tecavüz, psikolojik ve ekonomik şiddet tehdidi altında karşılıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre son yedi yılda 1673 kadın katledildi. Katillerin çoğu baba, erkek arkadaş ve koca. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de sadece 137 kadın sığınma evi var. Eski CHP milletvekili, çevre ve hayvan hakkı aktivisti ve Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur, "90 kuşağının genç kadınları. Dayanışmacı, dirençli, kararlı ve özgür... Önlerinde kimse duramaz" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, 9 yıl önce toplu tecavüze uğrayan kadın, hukuka karşı mücadelesini sürdürüyor. Dosyası Anayasa Mahkemesi’nde. Mağdure, kadınlara sesleniyor: "Vazgeçmeyin, lütfen, bunu kendiniz ve başka kadınlar için yapın. Diğer kadınlar tecavüzcüleri deşifre etmiş olsalardı ben bunu yaşamayacaktım."

Eski CHP milletvekili, çevre ve hayvan hakkı aktivisti ve Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur, "Şu anda ülkede bana en çok umut veren kadınlar. Özellikle de 90 kuşağının genç kadınları. Dayanışmacı, dirençli, kararlı ve özgür... Önlerinde kimse duramaz" diyor.

27 yaşındaki Halepli resim öğretmeni Nurhan Masir, şimdi Fatih’te tezgâhtarlık yapıyor. Maaşı 1200 TL ama sigortası yok. Masir, savaşın bitmesini ve Suriye’ye dönmeyi bekliyor. "Döndüğümüzde yine öğretmenlik yapacağım ama iki yıldır kalemi elime alamıyorum. Resim çizmeyi unuttum" diyor.

Aynur Gönül, 28 yaşında bir anne. Köyleri yakıldığı için Bitlis’ten İstanbul’a göçmüşler. 15 yıldır konfeksiyon atölyelerinde çalışıyor. İlkokuldan sonra okutulmamış. Avukatlık hayali için bu sene açıköğretime yazılmış, ortaokulu bitirecek. Sonra da lise ve üniversite. İlk sınavı 19 Mart’ta.