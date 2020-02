DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'Mckinsey' çağrısı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)-İZMİR\'de, DİSK\'e bağlı belediye işçileri, ekonomideki gelişmeleri protesto etmek için yarım gün iş bıraktı. Eyleme katılarak işçilere destek veren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu\'ndan hükümete, çağrı geldi. Çerkezoğlu, \"Hepimiz aynı gemideyiz de neden işçilerle oturup ekonomik süreci konuşmuyorsunuz. Neden ABD şirketleri ile konuşuyorsunuz. Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Ülkenin ekonomisini ABD şirketlerine emanet etmek yerine gelin işçi ile konuşun\" dedi.

İzmir\'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu\'na (DİSK) bağlı belediye işçileri, ekonomideki gelişmelere dikkat çekmek için yarım gün iş bıraktı. Konak\'ta bulunan eski Sümerbank binası önünde bir araya gelen işçiler, üzerinde \'Elektriğe, doğalgaza, suya değil, maaşlara zam\', \'Maaş yetmiyor, tencere kaynamıyor\', yazılı dövizler taşıdı. İşçiler, \"Susma sustukça sıra sana gelecek\", \"Krizin bedeli patronlara\" sloganları attı. İşçilerin eylemine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, hepsi CHP\'li olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, CHP\'li ve HDP\'li bazı milletvekilleri ve çok sayıda işçi katıldı. İşçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik krizin olduğunu, ancak bu krizin bedelini işçilerin ödemeyeceğini söyledi. Çerkezoğlu, işçilerin milli gelirden alması gereken payı alamadığını belirterek, çalışanların hükümetten alacaklı olduğunu savundu. Çerkezoğlu, \"Cumhurbaşkanı \'Kriz yok\' diyor ama bizler bakkala her gittiğimizde etiketlerde krizin ne olduğunu görüyoruz. Bizler bu ülkede artık 6 milyonun üzerine çıkmış olan işsizlik gerçeği ile yaşadıklarımızın psikolojik olmadığını biliyoruz\" dedi.

\'İŞÇİ HÜKÜMETTEN ALACAKLI\'

\"Pembe tablolar enflasyon karşısında tuzla buz oldu\" diyen Arzu Çerkezoğlu, 16 bakanlıktan temsilcinin görev yapacağı Maliyet ve Dönüşüm Ofisi\'nin ABD\'li McKinsey şirketi ile çalışacağını hatırlatarak, buna tepki gösterdi. Çerkezoğlu, hükümete bir de çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

\"Yıl sonu için tahmin edilen enflasyonda yüzde 25 oranı bile iyimser kalıyor. Bu ülkede bir ekonomik kriz var. Bu kriz sermaye iktidarının, AKP\'nin yıllardır uyguladığı ekonomik politikalarının sonucudur. Türkiye dünyanın en borçlu ülkesi haline geldi. Bu borç işçi sınıfının değildir, aksine işçi sınıfı alacaklıdır. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. 16 yıldır özelleştirmelerle bu ülkeyi bu hale getirenler ödeyecek bu krizin faturasını. Krizin muhatabı sermayedir, sorumlusu da AKP iktidarıdır. Kendi yarattıkları krizin faturasını bizlere ödetmeye çalışıyorlar. Ekonomide en alttakinden çalıp en üstekine vermek tarihin gördüğü en ahlaksız hırsızlıktır. İşçi sınıfı bunun hesabını mutlaka soracaktır.\"

\'İŞÇİ İLE EKONUŞUN\'

Yıllardır ürettiğinden, milli gelirden payını alamadığını belirttiği işçi sınıfının, borçlu değil alacaklı olduğunu tekrarlayan Çerkezoğlu, \"Karı bizimle paylaşmadınız da zararı mı paylaşıyorsunuz. \'Hep bana hep bana\' diyenler şimdi külfeti bölüşmekten söz ediyor. Buradan ilan ediyoruz. İşçi sınıfı alacaklıdır ve hakkımızı alana kadar mücadelede edeceğiz\" dedi. Türkiye ekonomisine yönelik bir savaşın olduğu yönündeki açıklamalara atıfta bulunan Arzu Çerkezoğlu, \"Evet ekonomik savaş var. İşçi sınıfının her hakkını gasp ederek sürdürdüğünüz bir ekonomik savaş var. Hepimiz aynı gemideyiz de neden işçilerle oturup süreci konuşmuyorsunuz. Neden ABD şirketleri ile konuşuyorsunuz. Hep birlikte konuşalım, tartışalım. Ülkenin ekonomisini ABD\'li şirketlere emanet etmek yerine gelin işçi ile konuşun\" dedi.

\'İŞSİZLİK 6 MİLYONU AŞTI\'

Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, işçi sınıfının kazanımlarına göz dikildiğini ileri sürdü. Çalışkan, \"Ekonomik krizin lafını etmenin neredeyse suç ilan edildiği bir ortamda biz kriz var diyerek haykırıyoruz. Ekonomik politikalar sonucunda işsizlik 6 milyonu aştı ve çok büyük bir toplumsal sorun haline geldi. Artık her evde işsiz var. Genç işsizliği artıyor, üniversite mezunu işsizlerin sayısı artıyor, kadınlar çalışma yaşamının dışına itiliyor\" dedi. Enflasyon oranının son 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade eden Remzi Çalışkan, temel tüketim maddelerinin fiyatının ise iki katına kadar çıktığını belirterek, \"Faturalarımız her geçen gün kabarmaya başladı. Doğalgaza ve elektriğe yüksek zamlar yapıldı. Artık ücretler faturalara ve kiraya zor yetmekte, temel ihtiyaçlarımızı neredeyse karşılamıyor\" diye konuştu. Açıklamanın ardından işçiler dağıldı.



