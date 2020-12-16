DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmeli

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun biçimde, bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır." dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Beylikdüzü'nde, DİSK'e üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan tekstil fabrikası işçilerine yaptığı ziyarette, yeni yılda asgari ücretin 3 bin 800 lira olması yönündeki talebini yineledi.

Asgari ücretle ilgili taleplerine değinen Çerkezoğlu, "İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun biçimde, bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır." diye konuştu.

Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini dile getirerek, "Bütün kesinti yükü Hazine tarafından karşılanmalıdır ve 2021 yılında asgari ücret 3 bin 800 TL olmalıdır. Bunun mücadelesini hep birlikte sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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