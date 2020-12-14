Demokrasi İçin Birlik: Asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olmalı

T24 Haber Merkezi

Demokrasi İçin Birlik, asgari ücret tartışmaları devam ederken konu hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, işçilerin salgın koşulları ile derinleşen ekonomik yoksulluklarının göz önünde bulundurulması ve ücret görüşmelerinde temsiliyetlerinin arttırılmasını talep etti.

DİSK-AR’ın raporuna göre işsizlik oranının yüzde 26.4 işsiz sayısının ise 9.5 milyona çıktığı belirtilen açıklamada, salgın nedeniyle neredeyse yarım milyon iş yerinin kapanmak zorunda kaldığı belirtildi. Bu şartlar altında emekçilerin kredi ödemelerini yapamadığını ve bir işçinin yılın 122 günü asgari ücretin vergisi için çalıştığı ifade edildi.

Masada DİSK yok

Asgari ücret görüşmelerini gerçekleştiren 15 kişilik masanın, 5'inin patronlardan, 5'inin iktidardan ve geri kalan 5'inin ise TÜRK-İŞ sendikasından olduğu söylenen açıklamada, DİSK ve bağımsız sendikaların yer almadığı belirtildi. Emekçilerin masada temsiliyetinin olmadığı ifade edilirken, çıkan sonucun kapsayıcı olması talep edildi.

KOBİ'lerin borçlarının 865 milyar lirayı geçtiği ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin milyonlarca kişi olduğu anlatıldı. Borçlanmanın örnekleri açıklamada şöyle sıralandı:

"-AKP’nin ekonomik politikaları nedeniyle devlet büyük bir borç batağına doğru gidiyor. Halka, ek vergiler ve bütçe açıklarıyla yansıyan bu borç 2020 yılında 1,9 Trilyona yaklaştı.

-Borç ödemelerinin çoğu faize gidiyor. 2021 yılı bütçesinde 179,5 milyar TL faiz ödenmesi planlanıyor.

Bankalara borcu bulunan yurttaşların sayısı 33 milyon 643 bin kişiye çıktı.

-2020 yılında takibe düşmüş 26 milyon icra dosyası var.

-Sabancı Holding’in devlete olan borçlarının yüzde 92.8’i, Cengiz Holding’in 422 milyon liralık borcunun tamamı, Akbank’ın 93 milyonluk borcunun yüzde 95.9’u, Türkcell’in 450 milyonluk borcunun yüzde 94.7 si silindi. "

Açıklamada acil talepler ise şöyle sıralandı:

"-Esnafın ve yurttaşların kredi borçlarında faizler silinerek borçlar faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalı.

-Esnafa, işlerini kaybedenlere ve işsizlere, minimum refah düzeyinin altındaki çalışan çalışmayan bütün yurttaşlara doğrudan gelir desteği sağlanmalı.

-Asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olmalı.

-Asgari ücretten vergi kesilmemeli."