İşveren örgütü TİSK: İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı.

Bu toplantıda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcilerinin de ekonomik veri ve raporları paylaştığı bildirildi.

Toplantı sonrası TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" denildi.

Komisyon, üçüncü toplantısını da video konferans yöntemiyle 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Şu anda asgari ücret 2 bin 374 TL. Türk-İş'in Kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 517 TL, yoksulluk sınırı ise 8 bin 198 TL.