DİSK Genel Başkanı Beko: Grev hakkı fiilen yok edildi!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası'na (EMİS) bağlı fabrikalarda Bakanlık Kurulu kararı ile uygulanan grev yasağına tepki göstererek, "Türkiye’de grev hakkı fiilen yok edilmiştir" dedi.

Grevleri 'Milli güvenliği bozucu' gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenen Asil Çelik işyerinin ardından, EMİS'e bağlı fabrikalardaki grevlerin de yasaklandığını belirten Beko, "Türkiye’de grev hakkı fiilen yok edilmiştir. 12 Eylül darbecileri, grev hakkını sadece toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık olması halinde tanımış ve bunun dışındaki tüm grev türlerini yasaklamıştı. AKP iktidarı ise 12 Eylül darbecilerinin yasaklarına sık ve keyfi bir biçimde başvurarak toplu sözleşme uyuşmazlıklarında grev hakkının kullanılmasını Bakanlar Kurulu kararları ile engellemektedir" ifadesini kullandı.

Evrensel'de yer alan habere göre iş cinayetlerindeki artışa dikkat çeken Beko, sözlerine şöyle devam etti:

"15 yıldır bu ölümler sürerken ne TBMM ne de Bakanlar Kurulu gece yarısı apar topar karar almıştır. Anlaşılan o ki bugünlerde çokça andıkları ‘millet’ milyonlarca işçi ve ailelerinden değil bir avuç sermayedardan oluşmaktadır. Kimse kimseyi kandırmasın! Grev yasaklarının gerekçesi milli güvenlik değildir! Gerçek amaç, işçinin evine götüreceği ekmeği, işverenin ve Yüksek Hakem Kurulu’nun insafına bırakmaktır! Milyonların hakkını, hukukunu bir avuç azınlığın insafına terk eden düzen demokratik bir düzen değildir!"