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15 Temmuz Darbe Girişimi

Dışişleri'nden yabancı diplomatlara OHAL brifingi

Diplomatlara cemaatin Türkiye ve yurt dışı yapılanması da anlatıldı

22 Ağustos 2016 18:11

Dışişleri Bakanlığı'nca, Ankara’daki yabancı misyon ve uluslararası örgüt temsilcilerine, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından alınan önlemler ve olağanüstü hal uygulamalarına ilişkin bilgi verildiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Salim Esenli bugün Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar vekili sıfatıyla yabancı misyon ve uluslararası örgüt temsilcilerine brifing verdi. 

Brifingde, 15 Temmuz'un akabinde alınan önlemler, darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen cemaatin Türkiye ve yurt dışı yapılanması ve anayasal düzen çerçevesinde TBMM tarafından ilan edilen olağanüstü hal uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

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