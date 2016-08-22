Dışişleri'nden yabancı diplomatlara OHAL brifingi

Bozdağ: Halka, Nobel vermeleri gerekir; Mısır'daki gibi darbe başarılı olsaydı, AB ülkeleri memnun olurdu

"Bu millet ölümüne koşan bir lider görürse, onun peşinden ölümüne koşar; Atatürk gibi, Erdoğan gibi"