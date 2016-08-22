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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay'ın içinden yeni görüntüler

Yayınlanan görüntülerde sivil giyimli kişiler dikkat çekiyor

22 Ağustos 2016 16:14

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Genelkurmay'daki komuta katında darbe girişimine katılan Özel Kuvvetler mensubu askerlerin, Korgeneral İlhan Talu'nun silah doğrultarak arkasında yürüdüğü görülüyor. Talu, darbe girişiminin yaşandığı gece kendisini odasına kilitlediğini iddia etmişti. 

Darbe gecesi saat 20.50 sularında Özel Kuvvetler personelinin koşarak komutanlık makamına çıktığını savunan Talu, “Emir subayıma kapıyı kilitlettim. Beraberimizdekilerle olayların yatışmasını bekledik. Onlar gece 01.00’de odadan çıktı. Ben de cumartesi saat 13.00’e kadar odamda bekledim” demişti. Talu adına kayıtlı Ankara'da 17 katlı on, 18 katlı üç, 25 katlı beş betonarme apartman ve arsa bulunduğu öne sürülmüştü.

NTV, 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda, komuta katında yaşananlara ilişkin görüntüleri ekranlara getirdi.

Fotoğraflarda rütbeleri sökülmüş özel kuvvetler askerleri görülüyor.

Korgeneral İlhan Talu, cuntacı askerlerle gidiyor

Siviller dikkat çekiyor. O gün orada çok sayıda sivilin de olduğu, darbe girişimine katıldığı görülüyor. Bu sivillerin kim olduğu belli değil.
 

 

 

 

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