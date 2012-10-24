Dışişleri'nden Rusya'ya: Yutturamazsınız!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Türkiye’nin askeri mühimmat olduğu gerekçesi ile indirdiği Suriye uçağında, silah olmadığına dair açıklamada bulunmasını istiyoruz” sözlerine sert tepki gösterdi ve “Hem uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, biraz da bizim tabiri caizse yutacağımızı düşünerek, sivil uçağa askeri malzeme yüklüyorsunuz. O uçağı biz indiririz” dedi.

Davutoğlu, Bugün TV’de 'Temsilciler Meclisi' programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Davutoğlu, Suriye uçağıyla ilgili bu uçakta bulunan malzemenin çok daha azının bile sivil bir uçakta bulunmasının suç olduğunu, bu konuda bir tereddüt olmadığını söyledi.

Davutoğlu, yapılan işlemin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, “Tabiri caizse yutacağımızı, göremeyeceğimizi düşünerek, sivil uçağa askeri malzeme yüklüyorsunuz ve bizim üzerimizden geçirmeye kalkıyorsunuz. O uçağı biz indiririz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin askeri mühimmat olduğu gerekçesi ile indirdiği Suriye uçağında, silah olmadığına dair kamuoyuna açıklamada bulunmasını talep etmişti.

Türkiye makamlarının kargo ile ilgili kendilerine farklı bilgi aktardığını kaydeden Lavrov, Rossiskaya Gazeta’ya yaptığı açıklamada, “Türk meslektaşlarımızdan konunun detayları ile ilgili bilgi talep ettik. Bize orada elektro teknik malzeme olduğunu söylüyorlar. Bu durumda onlardan uçakta silah ve mühimmatın olmadığına dair açıklama yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Eleştirilerimiz kabul edilmiyor

Lavrov, “Mürettebat kaptanının kargonun el konulması ile ilgili belgelerin kendisine verilmesi yönündeki taleplerine Türk tarafı olumsuz yanıt verdi. Bu durum bizi endişelendiriyor. Buna paralel Türk üst düzey makamlarından uçakta silah ve mühimmat olduğuna dair itiraz kabul etmeyen açıklamalar yapılıyor” eleştirisi getirdi.

'Yasadışı bir durum yok'

Kargonun içeriği ile ilgili bilgileri aldıktan sonra, bunun radar üsleri ile ilgili elektro teknik bir malzeme olduğunu açıkladıklarını belirten Lavrov şöyle konuştu: “Bu malzeme çift amaçlı. Herhangi bir uluslararası anlaşma ya da Güvenlik Konseyi kararı ile yasaklı değil. Burada konu, yedek parçaların rutin sevkiyatı. Rus sevkiyatçının 10 yıllık bir sözleşme yükümlülüğü var. Radarların normal çalışmasına yönelik kontrat yükümlülüğü var. Suriye tarafının ihtiyaçlarını talep etmesi üzerine bunlar hazırlandı, paketlendi ve yasal yollarla gönderildi. Bu malzeme yolculara ve uçağın genel güvenliğine hiçbir tehdit oluşturmuyor. Patlama ya da ateşleme sistemleri yok. Hem askeri hem de sivil. Radar malzemesi. Rutin bir malzeme olduğundan hükümete rapor edilmez. Sadece sevkiyatçı yedek malzemeleri gönderiyor. Biz de bu bilgileri uçak indirildikten sonra öğrendik.”