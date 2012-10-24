T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dışişleri'nden Rusya'ya: Yutturamazsınız!

Davutoğlu: Uçakta bulunan malzemenin çok daha azının bile sivil bir uçakta bulunması suç

24 Ekim 2012 12:42

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Türkiye’nin askeri mühimmat olduğu gerekçesi ile indirdiği Suriye uçağında, silah olmadığına dair açıklamada bulunmasını istiyoruz” sözlerine sert tepki gösterdi ve “Hem uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, biraz da bizim tabiri caizse yutacağımızı düşünerek, sivil uçağa askeri malzeme yüklüyorsunuz. O uçağı biz indiririz” dedi.

Davutoğlu, Bugün TV’de 'Temsilciler Meclisi' programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Davutoğlu, Suriye uçağıyla ilgili bu uçakta bulunan malzemenin çok daha azının bile sivil bir uçakta bulunmasının suç olduğunu, bu konuda bir tereddüt olmadığını söyledi.

Davutoğlu, yapılan işlemin uluslararası hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, “Tabiri caizse yutacağımızı, göremeyeceğimizi düşünerek, sivil uçağa askeri malzeme yüklüyorsunuz ve bizim üzerimizden geçirmeye kalkıyorsunuz. O uçağı biz indiririz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin askeri mühimmat olduğu gerekçesi ile indirdiği Suriye uçağında, silah olmadığına dair kamuoyuna açıklamada bulunmasını talep etmişti.

Türkiye makamlarının kargo ile ilgili kendilerine farklı bilgi aktardığını kaydeden Lavrov, Rossiskaya Gazeta’ya yaptığı açıklamada, “Türk meslektaşlarımızdan konunun detayları ile ilgili bilgi talep ettik. Bize orada elektro teknik malzeme olduğunu söylüyorlar. Bu durumda onlardan uçakta silah ve mühimmatın olmadığına dair açıklama yapmalarını bekliyoruz” dedi.

 

Eleştirilerimiz kabul edilmiyor

 

Lavrov, “Mürettebat kaptanının kargonun el konulması ile ilgili belgelerin kendisine verilmesi yönündeki taleplerine Türk tarafı olumsuz yanıt verdi. Bu durum bizi endişelendiriyor. Buna paralel Türk üst düzey makamlarından uçakta silah ve mühimmat olduğuna dair itiraz kabul etmeyen açıklamalar yapılıyor” eleştirisi getirdi.

 

'Yasadışı bir durum yok'

 

Kargonun içeriği ile ilgili bilgileri aldıktan sonra, bunun radar üsleri ile ilgili elektro teknik bir malzeme olduğunu açıkladıklarını belirten Lavrov şöyle konuştu: “Bu malzeme çift amaçlı. Herhangi bir uluslararası anlaşma ya da Güvenlik Konseyi kararı ile yasaklı değil. Burada konu, yedek parçaların rutin sevkiyatı. Rus sevkiyatçının 10 yıllık bir sözleşme yükümlülüğü var. Radarların normal çalışmasına yönelik kontrat yükümlülüğü var. Suriye tarafının ihtiyaçlarını talep etmesi üzerine bunlar hazırlandı, paketlendi ve yasal yollarla gönderildi. Bu malzeme yolculara ve uçağın genel güvenliğine hiçbir tehdit oluşturmuyor. Patlama ya da ateşleme sistemleri yok. Hem askeri hem de sivil. Radar malzemesi. Rutin bir malzeme olduğundan hükümete rapor edilmez. Sadece sevkiyatçı yedek malzemeleri gönderiyor. Biz de bu bilgileri uçak indirildikten sonra öğrendik.”

ETİKETLER

davutoğlurusyauçakdışişlerisergey lavrov

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Uçak olayı, Türk-Rus ilişkilerini etkilemeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Yasal bir kargoydu ve yasal bir şekilde gönderildi' iddiasını yineledi

Rusya: Ankara Suriye uçağında silah olmadığını kamuya açıklamalı

Türkiye ve Suriye arasında yaşanan Suriye yolcu uçağı gerginliği devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24