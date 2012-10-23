Rusya: Ankara Suriye uçağında silah olmadığını kamuya açıklamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’ya indirilen Suriye yolcu uçağında silah ve mühimmat bulunmadığına dair Türkiye’den açıklama beklediklerini söyledi.

Nerdun Hacıoğlu'nun hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre Rusya hükümeti resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Lavrov, “Biz, Türkiye’nin kontrol için inmeye zorladığı Suriye uçağı krizinde kendi kanallarımızdan yükü araştırdığımızda burada silah veya mühimmat bulunmadığını tespit ettikten sonra yükün yasal elektronik parçalardan oluştuğunu ilan ettik.

Türkiye'nin bu konuda sergilediği tutum ise doğrusu bizde tedirginlik uyandırıyor. Her şeyden önce Suriye uçağı pilotuna yükü el konduğuna dair resmi bir belge verilmemiş. Burada biz 'Türkiye’nin uçağı indirme hakkı var mı, yok mu?' meselesini tartışmıyoruz. Elbette bağımsız ve egemen bir devlet hava sahasını kullanan bir sivil uçağı kontrol için inmeye mecbur edebilir. Bu sivil havacılığı düzenleyen ICAO kuralları ve Chicago Sivil Havacılık Anlaşması'na aykırı değildir. Ancak olayın üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen Türkiye yükün silah olmadığını kabul etmiş değil. Bu durumda biz hala Ankara’dan kamuya böyle bir açıklamanın yapılmasını talep ediyoruz” dedi.