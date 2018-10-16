Dışişleri'nden Pompeo açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yarın yapılacak görüşmede, ikili ilişkilerin ve Suriye meselesinin ele alınacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo'nun yarın bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınacak ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı, dönüşte Türkiye'yi de ziyaret etme kararı almıştı.