Dışişleri'nden 'Maria Kasırgası' uyarısı

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, \'Maria Kasırgası\' nedeniyle Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları\'nda bulunan ve bu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları için uyarıda bulunuldu. Kasırganın etkili olduğu bölgede bulunanların, güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları ve olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları istendi.

Bakanlık tarafından \'Maria Kasırgası\' hakkında yapılan seyahat uyarısı şöyle:

\"Son 24 saat içerisinde tropik fırtınadan \'kategori 5\' seviyesine yükselen Maria kasırgası, karayipler üzerinden geçerek Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları istikametinde ilerlemekte ve karaya vurduğu noktalarda ağır hasar bırakmaktadır.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde sözkonusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen sözkonusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise, şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları / yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.

Havana, Santo Domingo, Karakas, Vaşington Büyükelçiliklerimiz ile Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanısıra, sözkonusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir\"