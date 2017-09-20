T24 LogoT24 Logo
Politika

Dışişleri'nden 'Maria Kasırgası' uyarısı

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'Maria Kasırgası' nedeniyle Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları'nda bulunan ve bu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları için uyarıda bulunuldu

20 Eylül 2017 17:49

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, \'Maria Kasırgası\' nedeniyle Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları\'nda bulunan ve bu bölgelere seyahat edecek Türk vatandaşları için uyarıda bulunuldu. Kasırganın etkili olduğu bölgede bulunanların, güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları ve olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları istendi. 
Bakanlık tarafından \'Maria Kasırgası\' hakkında yapılan seyahat uyarısı şöyle: 
\"Son 24 saat içerisinde tropik fırtınadan \'kategori 5\' seviyesine yükselen Maria kasırgası, karayipler üzerinden geçerek Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları istikametinde ilerlemekte ve karaya vurduğu noktalarda ağır hasar bırakmaktadır.
Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu kalmadıkça önümüzdeki günlerde sözkonusu bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen sözkonusu bölgelerde bulunan vatandaşlarımızın ise, şahsi güvenlikleri açısından her türlü tedbiri almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları, her koşulda müteyakkız olmaları ve yerel makamların yaptıkları / yapacakları duyuruları yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.
Havana, Santo Domingo, Karakas, Vaşington Büyükelçiliklerimiz ile Miami Başkonsolosluğumuz, kasırganın seyrine göre yerel makamlardan aldıkları bilgileri sosyal medya kanallarında güncel olarak paylaşmaktadırlar. Vatandaşlarımıza, yerel makamların ikazlarının yanısıra, sözkonusu temsilciliklerimizin duyurularını takip etmeleri tavsiye edilmektedir\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHADIŞİŞLERİ BakanlığıKasırgasıPuerto RicoABD Virgin AdalarıTürkKasırganınMariaBuHalenHavana Santo Domingo Karakas Vaşington BüyükelçiliklerimizMiami BaşkonsolosluğumuzVatandaşlarımıza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24