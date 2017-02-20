Dışişleri'nden İran'a: Mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına süren...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oğuzhan Müftüoğlu, "Bölgedeki krizler nedeniyle ülkesine (İran) mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmek de anlamak da mümkün değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında İran'ın "Pers milliyetçiliği" yaptığını ileri sürmüştü.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ise İran'ın bazı eylemlerinin bölgedeki istikrarın altını kazıdığını kaydetmiş "İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor" demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Ankara’dan son günlerde İran’a yönelik yapılan açıklamalara "Türk makamlarından, İran hakkında yaptıkları konuşmalarına daha fazla dikkat edip, bu tip sözlerin tekrarlanmamasını temenni ederiz. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz” diyerek tepki göstermişti.

Erdoğan'ın açıklamalarının "dostça" olmadığını kaydeden Kasimi “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın tutumu beklenmedik ve dostça değildi. Bu tip ifadeler, Türkiye’nin kısa vadede elde etmeyi planladığı fakat yenilgiyle sonuçlanan hedeflerine ulaşamamasından kaynaklanıyor. İran’la ilgili bu ifadeler doğru değil ve yersizdir. İran; Suriye, Irak ve hatta Türkiye’de istikrar ve güvenliği sağlanması için yardımda buluyor ve rolü yapıcıdır” demişti.