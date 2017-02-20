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Dünya

İran'dan Türkiye'ye sert tepki: Sabrımızın bir sınırı var

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kasımi, Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun İran'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi

20 Şubat 2017 23:17

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi, Ankara’dan son günlerde İran’a yönelik yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Kasımi, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var” dedi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’nın haberine göre, yerli ve yabancı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kasımi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Münih Güvenlik Konferansı'nda söylediği “İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor” ifadelerine tepki gösterdi. 

DHA'da yer alan habere göre, Kasımi, “Türkiye, özellikle başarısız darbe girişimi sonrası çeşitli alanlarda İran’ın destek verdiği önemli komşularımızdan biridir. Türkiye’deki kaotik durum nedeniyle ülkedeki bazı politikacılar, muhtemelen sonuçlarını iyi düşünmeden, normal olmayan ifadeler kullanıyor. Yanlış politikalar nedeniyle girdiği girdaptan kurtulamayan Ankara, çaresizliğini örtbas etmek için öfkeden bu ifadelere başvuruyor” diye konuştu. 
 

Türkiye tekrarlarsa susmayıp yanıt vereceğiz 
 

İranlı Sözcü, “Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz ancak sabrımızın da bir sınırı var. Türk makamlarından, İran hakkında yaptıkları konuşmalarına daha fazla dikkat edip, bu tip sözlerin tekrarlanmamasını temenni ederiz. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz” dedi. 
 

Uçuşa yasak bölgeye karşıyız



Tahran’ın, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulması fikrini yanlış bulduğunu söyleyen Kasımi, “ Bu mesele sorunları daha da arttıracaktır. Bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir, Suriye’de etkin diğer devletler de buna karşılar” ifadelerini kullandı. 
 

Erdoğan’ın İran açıklamaları dostça değildi 



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahreyn ziyareti sırasında İran’ın bölgede “Pers milliyetçiliği” yaptığına yönelik açıklamalarını değerlendiren Kasımi, Erdoğan’ın sözlerin “dostça” olmadığı ileri sürdü. 

Sözcü, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın tutumu beklenmedik ve dostça değildi. Bu tip ifadeler, Türkiye’nin kısa vadede elde etmeyi planladığı fakat yenilgiyle sonuçlanan hedeflerine ulaşamamasından kaynaklanıyor. İran’la ilgili bu ifadeler doğru değil ve yersizdir. İran; Suriye, Irak ve hatta Türkiye’de istikrar ve güvenliği sağlanması için yardımda buluyor ve rolü yapıcıdır” dedi.

 

Çavuşoğlu ne demişti?

 

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın bazı eylemlerinin bölgedeki istikrarın altını kazıdığını kaydetmiş "İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor" demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etmişti.

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