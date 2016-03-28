Dışişleri Bakanlığı, Dündar ve Gül'ün mahkemesine katılan konsolosların ülkelerine nota verdi

Türkiye, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandığı MİT TIR'ları davasına katılan konsoloslar konusunda ilgili elçiliklere nota verdi.

Reuters'ın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, duruşmayı izlemeye giden bazı diplomatik ve konsüler temsilcilik mensuplarının "sürmekte olan bağımsız yargı sürecine müdahale anlamına gelebilecek ve tarafsızlık ilkesine uygun düşmeyecek şekilde sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu" belirtti. Söz konusu yetkililer, bu durumdan duyulan rahatsızlığın ilgili ülke temsilciliklerine iletildiğini söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR'ları davası için hâkim karşısına çıktı. Davanın kapalı görülmesine karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekillerinin duruşma salonunu terk etmeyi reddetmesi üzerine davayı 1 Nisan'a erteledi. Milletvekilleri hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırıldı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve MİT'in davaya müdahil olması kabul edildi.

Erdoğan tepki göstermişti

Duruşmaya yabancı diplomatların da gelmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yargılamaya katılanların durumu çok önemli. İstanbul’daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya? Sizin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de bir edebi var, adabı var. Burası senin ülken değil. Burası Türkiye. Sen konsolosluk binası veya konsolosluk sınırları çevresinde hareket edebilirsin, diğerleri izne tabi. Bunlar kalkıp bu ülkenin içerisinde bir gövde gösterisini yapabilecek kadar haddi tecavüz edebiliyor. Değerli arkadaşlar, oynanan oyunun tarzını göstermesi bakımından bu çok önemli."

'Rahatsızlık iletildi'

Konsolosların MİT TIR’ların davasına katılması ve fotoğraf paylaşması üzerine bir Dışişleri Bakanlı yetkilisi “Duyulan rahatsızlık, anılan ülkelerin temsilciliklerine ilettik” dedi.