Can Dündar'dan Cumhurbaşkanı'nın konsolos çıkışına yanıt: Erdoğan içeri düştüğünde onunla da ilgilenmişlerdi

Bursa Kitap Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, duruşmalarını izlemeye gelen çeşitli ülkelerin konsoloslarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı sert eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, başkonsoloslara seslenip "Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var orada. Yani diplomasinin de bir edebi, adabı var. Burası senin ülken değil, burası Türkiye" ifadelerini kullanmıştı. Dündar, "Erdoğan içeri düştüğünde onunla da ilgilenmişlerdi" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Edip Tekin'in haberine göre, Bursa’da bu yıl 14'ncüsü düzenlenen ‘TÜYAP Kitap Fuarı'na katılan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, 'Tutuklandık' başta olmak üzere çeşitli kitaplarını imzaladı. İmza öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Can Dündar, cuma günü yapılan duruşmasına Almanya Büyükelçisi, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Muriel Domenach, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom, İsviçre Başkonsolosu Monica Schmutz Kirgöz, Kanada İstanbul Başkonsolosu Andrew Smith, İtalya Başkonsolosu Frederica Ferrari Bravo ve Polonya Başkonsolosu Grzegorz Michaslki'nin de izleyici olarak katılımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Türk Girişimler Kurultayı'nda "Siz kimsiniz, ne işiniz var orada" açıklamasına yanıt verdi.

"Dünyanın böyle bir hukuksuzluğu izlemesi gayet normal"



Can Dündar, duruşmayı konsolosların izlemesinin normal olduğunu belirterek şöyle dedi:



"Bizim konsolosların gelmesinde bir dahlimiz yok. Kendi inisiyatifleriyle geldiler. Ve fotoğrafları da kendileri çektiler. Dünyanın böyle bir hukuksuzluğu izlemesi gayet normal. Çünkü Türkiye’nin nereye gittiğini bütün dünya merak ediyor. Ve Türkiye’nin bir otoriter rejime doğru sürüklendiğini hepsi görüyor. Dolayısıyla bu duruşmaya özel bir önem veriyorlar. Çünkü buradaki hukuksuzluğun farkındalar. Elbette Türkiye’nin mensubu olmak istediği batı dünyası, kendi ilkeleri Türkiye’de geçerli mi bunu bilmek isteyecektir. Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü batı dünyası için çok önemli. Onun için bunu yadırgayacak bir şey yok. Erdoğan içeri düştüğünde onunla da aynı şekilde ilgilenmişlerdi. Bu da batı dünyasının istikrarlı ama Erdoğan’ın çifte standartlı olduğunu gösteriyor. Bunda ürkecek bir şey yok. Eğer dürüst bir yargılama olduğunu düşünüyorlarsa bütün dünyanın gözü önünde olması çok daha iyidir."

"Hukuki bir yargılama yaptığına güveniyorsa niye gizlesin ki?"





Türkiye Cumhuriyeti konsoloslarının da yurt dışındaki duruşmaları takip ettiğini belirten Can Dündar, bunun bir ülkenin kendine güveni ile ilgili olduğunu söyledi. Duruşmayla ilgili gizlilik kararı verilmesini de eleştiren Dündar, "Bir ülke kendisine güveniyorsa, hukuki bir yargılama yaptığına güveniyorsa niye gizlesin ki? Bütün dünyanın gözü önünde olsun daha iyi. Bu bir örtülü dava. Bunu baştan beri gizlemeye çalışıyorlar. Her yolu deniyorlar. Ama bunu gizlemenin imkanı yok artık. Bu bir devlet politikası. Bunu gizleyerek varabilecekleri bir yer yok" ifadelerini kullandı