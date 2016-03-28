Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Obama ile görüşmesi üzerinde çalışılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti ikili bir görüşme değil zirve ziyaretidir. Program elverdiği ölçüde tabii ki ikili görüşmeler de olabilir. Sayın Obama ile de bu ikili görüşme konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

Kalın, 14-15 Nisan'da Türkiye'de gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Zirvesine katılacak olan Mısır'ın, dışişleri bakanı seviyesinde temsil edileceğini duyurdu. Mısır'da darbe ile yönetimi devralan Abdülfettah El Sisi'nin bu zirveye katılacağı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşayacağı öne sürülmüştü.

İbrahim Kalın, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasıyla ilgili de, "Amerika'da yürüyen bir süreç. Bizim onunla ilgili farklı bir şey söylememiz mümkün olmaz. Bize intikal eden bir şey söz konusu değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DAEŞ belasından kurtulmak lazım. Gerekçesi ne olursa olsun meşru gösterilmesi kabul edilemez. Suriye'de devam eden savaş DAEŞ'i besleyen unsurlardan biri. Suriye'de yaklaşık beş yıldır devam eden savaş aynı kalleşlikle masum insanları katletmeye devam etmektedir. Suriye savaşı devam ettikçe terör örgütlerinni alan bulması devam edecektir. Suriye meselesine baştan beri yaklaşımımız toprak bütünlüğünü esas alan bir geçiş sürecinin sağlanmasıdır.

PKK terörü de aynı kararlılıkla kınanması gerekir.

İstihbarat paylaşımı konusunda ülkeler daha aktif olmalı. Türkiye olarak, Brüksel'deki hadiseyi ilk defa yaşamadık. İlgili ülkeler gerekli adımları atmadığı için bu sonuçlar ortaya çıkmıştır. 120 küsür ülkeden 37 bin kişiye giriş yasağı koyduk. 100'ün üzerinde ülkeden gelen 3000 kişi sınır dışı edildi. Türkiye üzerine düşeni kararlılıkla yapmaktadır.

Müslüman karşıtı duygular siyasete alet ediliyor. Avrupa'da ve Amerika'da bunların siyset malzemesi yapıldığını gördük. Müslüman karşıtı söylemler DAEŞ gibi terör örgütlerinin elini güçlendirir. Bu konuda iyi sınav veren liderler de var.

Erdoğan'ın ABD ziyareti



Ziyaret çerçevesinde Nükleer Güvenlik Zirvesi bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce de bu zirveye katılmıştı. Bu zirve bağlamında da yoğun bir program olacak. İkili görüşmeler olacak. Türkiye'de yatırımları bulunan şirketler ve işadamlarıyla programları olacak. Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek. Musevi toplum temsilcileriyle de görüşecek. Yine düşünce kuruluşlarıyla da programı olacak. 2 Nisan'da cami açılışına da gerçekleştirecek.

"Erdoğan'ın Obama ile görüşmesi üzerinde çalışılıyor"



Bir ikili ziyaret değil, bir zirve ziyaretidir. program elverdiği ölçüde ikili görüşmeler de olabilir. Obama ile bir görüşme olması için de çalışılıyor. Görüşmeyecek gibi spekülasyonlar yapılıyor. Bunları bir kenara koyup resmi açıklamaları dikkate almakta fayda var.

Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanması



Amerika'da yürüyen bir süreç. Bizim onunla ilgili farklı bir şey söylememiz mümkün olmaz. Bize intikal eden bir şey sözkonusu değil.

İsrail'in vatandaşlarını uyarması



Ülkeler terör saldırılarının ardından bu tür uyarıları yapar. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıların ardından karşılıklı taziyeleşmelerimiz de oldu. Ama terörü sevindirecek açıklamalardan da kaçınmak gerekir. İsrail için söylemiyorum. Her türlü tedbir ince ayrıntısına kadar alınmakta.

"Hassasiyetimizi herkes biliyor"

Menbic civarında devam eden bir süreç var. Bizim uluslararası koalisyonla ilgili yürüttüğümüz bir çalışma var. En ince detaylarına kadar çalıştık çalışmaya da devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı mücadele son derece önemlidir. Kimlerin nasıl mücadele ettiği ve ne çıkarı olup olmadığı da bizim için çok önemli. DEAŞ ile mücadele ediyoruz deyip de başka yerlere atlayanları da görüyoruz. Bizim hassasiyetimizi herkes biliyor.

"Başkanlık sistemi"

Bu konu öncelikle Meclis'in konusudur. Hükümet bir teklif geliştirip Meclis'e sunacaktır. Benim anladığım bunu eş zamanlı olarak kamuoyuna da sunarak kamuoyunun da katkılarını alacaklardır. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Türkiye'nin hızlı karar verecek bir yönetim mekanizması oluşturması gerekiyor.

"Mısır, bakan seviyesinde temsil edilecek"

14-15 Nisan'da Türkiye'de gerçekleşecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde Mısır tarafı bize dışişleri bakanı düzeyinde katılacaklarını ifade ettiler. Biz de memnuniyetle karşıladık.