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Dışişleri, “Türk askerleri sınırda 8 Suriyeli sivili öldürdü” iddiasını yalanladı

"Güvenlik birimleri, yasadışı yollardan sınırdan geçmeye müdahale ederken hukuki zeminde hareket etmektedir"

20 Haziran 2016 00:15

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 8 Suriyelinin sınırdaki Türk askerleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmesine Dışişleri Bakanlığı’nı cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, iddiaya "Dün gece Türkiye-Suriye sınırının Hatay ilimizdeki bölümünden yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan bazı Suriyeli sivillere güvenlik güçlerimizce kasten ateş açılarak ölümlerine sebebiyet verildiği yolundaki birtakım haberler gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde cevap verdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) iddiasına göre, Menbiç'teki çatışmalardan kaçan 8 Suriyeli sivil sınırda Türk askeri tarafından vurularak öldürüldü, 8 kişi de yaralandı.Gözlemevi, Türkiye’ye geçmek isterken öldürüldüğünü belirttiği 8 kişiden dördünün çocuk olduğunu ileri sürdü.
 

Dışişleri: Gerçeği yansıtmıyor

 

Bilgiç, Türkiye sınırından yasadışı geçmeye çalışan Suriyelilere ateş açıldığı iddiası hakkındaki bir soruya, "Dün gece Türkiye-Suriye sınırının Hatay ilimizdeki bölümünden yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan bazı Suriyeli sivillere güvenlik güçlerimizce kasten ateş açılarak ölümlerine sebebiyet verildiği yolundaki birtakım haberler gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde cevap verdi.

Bilgiç, "Güvenlik birimlerimiz, gerek Suriye'deki ihtilafın, gerek terör örgütlerinin ve kaçakçılık şebekelerinin faaliyetlerinin beraberinde getirdiği risk ve tehditler karşısında ülkemiz sınırlarının güvenliğini, durumun hassasiyetine uygun yöntemlerle temin etmektedir. Bu çerçevede, güvenlik birimleri, sınırımız boyunca hudut olaylarına ve yasadışı yollarla sınırdan geçme teşebbüslerine müdahale ederken tamamen hukuki zeminde hareket etmektedir" dedi.

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