Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 8 Suriyeli sivil sınırda Türk askeri tarafından vurularak öldürüldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) iddiasına göre, Mimbic’taki çatışmalardan kaçan 8 Suriyeli sivil sınırda Türk askeri tarafından vurularak öldürüldü, 8 kişi de yaralandı. Gözlemevi'nin iddiasına göre, Türkiye’ye geçmek isterken öldürüldüğünü belirttiği 8 kişiden 4'ünün çocuk.

Al Jazeraa'nın haberine göre, İstanbul merkezli Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ise ‘korkunç trajedi’ olarak nitelendirdiği olayda 11 kişinin öldüğünü öne sürdü. Yapılan açıklamada, bu olayların Türkiye’nin gösterdiği misafirperverlikle bağdaşmadığı belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi daha önce de benzer olayların yaşandığını öne sürmüştü. Türkiye ise, güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan Suriyelilere değil, kaçakçılara ateş açtığını belirtmişti.