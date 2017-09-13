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Politika

Dışişleri: THY Atina Ofisine yapılan ve maddi zarara yol açan saldırıyı kınıyoruz

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türk Hava Yolları'nın (THY) Atina ofisine bu sabah 'Ruvikonas' isimli bir terör örgütü tarafından yapılan ve maddi zarara yol açan saldırı kınanarak, "Yunanistan'daki Türk temsilciliklerine karşı gerçekleştirilen b

13 Eylül 2017 20:20

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı\'nca, Türk Hava Yolları\'nın (THY) Atina ofisine bu sabah \'Ruvikonas\' isimli bir terör örgütü tarafından yapılan ve maddi zarara yol açan saldırı kınanarak, \"Yunanistan\'daki Türk temsilciliklerine karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin faillerinin en kısa zamanda yakalanarak yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz\" denildi. 
Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
\"THY Atina Ofisine bu sabah yapılan ve maddi zarara yol açan saldırıyı kınıyoruz. Sözkonusu saldırının sorumluluğunun \'Ruvikonas (Rubicon)\' isimli anarşist bir örgüt tarafından üstlenildiği Yunan polisi tarafından bildirilmiştir. Anılan örgüt, 26 Temmuz 2016 tarihinde Atina Büyükelçiliğimize, 5 Şubat 2017 tarihinde ise Gümülcine Başkonsolosluğumuza yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Yunanistan\'daki Türk temsilciliklerine karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin faillerinin en kısa zamanda yakalanarak yargı önüne çıkartılmasını bekliyoruz\"

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