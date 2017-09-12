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Politika

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu: Karar, Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini ekledi

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin "Bu karar, Kırım'daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan

12 Eylül 2017 16:13

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz hakkında verilen hapis kararına ilişkin \"Bu karar, Kırım\'daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini eklemiştir\" dedi. 
Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu\'nun konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: 
\"Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, üç yıla yaklaşan bir tutukluluğun ardından, Kırım\'daki fiili yönetimin sözde mahkemesi tarafından 11 Eylül 2017 tarihinde sekiz yıl hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Bu karar, Kırım\'daki gelişmelerden duydukları kaygıyı barışçıl yollarla ortaya koyan Kırım Tatarlarının yaşadığı mağduriyetlere bir yenisini eklemiştir.
Çiygöz hakkında verilen bu kararın gözden geçirilmesini ve adıgeçenin serbest bırakılmasını ümit ediyor, Kırım Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin gözetilmesine verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz\"

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