Dışişleri: ABD'nin “Güneydoğu’da soruşturmalar engelleniyor” sözü gerçekle bağdaşmıyor

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin, "Biz Türk hükümetinden, Cizre ve diğer şehirlerdeki sivil ölümler ve sivillere ait yapıların yıkımları hakkında etkili bir soruşturmanın Türk savcıları tarafından yapılmasına izin vermesini talep ediyoruz" sözlerine yanıt verdi. Bilgiç, "(Kirby'nin) gerçekleri bilmeden, Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki soruşturmaları engellediğine yönelik yorumları hiçbir gerçeklikle bağdaşmamaktadır" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Kirby'nin yorumları hakkındaki bir soruya cevaben açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarca ‘rahatlıkla ziyaret edilebildiğini' ifade ederek, "Son olarak 2016 yılı Mart ayında BM Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubu, Nisan ayında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Mayıs ayında ise Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye eş-raportörleri Güneydoğu Anadolu Bölgemizi de kapsayan temaslarda bulunmuşlardır. Diğer yandan, insan hakları alanında temel BM sözleşmelerine taraf olan ülkemiz, sözleşme temelli olanlar ve özel prosedürler dahil tüm BM insan hakları mekanizmalarıyla kesintisiz yapıcı işbirliğini de sürdürmektedir" dedi.

Türkiye'nin, 2001 yılından bu yana BM özel prosedürlerine açık davette bulunan 116 ülkeden biri olduğunu ve tematik raportörlerle yakın işbirliği yaptığını kaydeden Bilgiç, şöyle dedi:

"Bu çerçevede son dönemde alınan ziyaret taleplerinin tamamına olumlu yanıt verilmiş ve her biri için takvimlendirme yapılmıştır. Ayrıca, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin'e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi de dahil olmak üzere ülkemizi ziyareti için 10 Mayıs 2016 tarihli açıklamayla yaptığımız davet bakidir. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin 12 Temmuz 2016 tarihindeki basın brifinginde, tüm bu gerçekleri bilmeden, Türkiye'nin, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki soruşturmaları engellediğine yönelik yorumları hiçbir gerçeklikle bağdaşmamaktadır.”