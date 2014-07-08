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Politika

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'saldırıları durdurun' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den Gazze'ye düzenlediği saldırıları durdurması isteyerek, uluslararası topluma da çağrıda bulundu

08 Temmuz 2014 22:28

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’den Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması istedi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı askeri operasyon, Gazze’de yıllardır abluka altında zor şartlar altında yaşamını idame ettirmeye çalışan mazlum Gazze halkının acılarını daha da arttırmanın yanısıra, İsrail’e yönelik haklı infiale sebebiyet verecektir.

İsrail’i Gazze’ye yönelik toplu cezalandırma yöntemiyle sürdürdüğü saldırılarını derhal durdurmaya ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumu süratle devreye girerek bu saldırıların durdurulmasına dönük gerekli uyarı ve telkinlerde bulunmaya çağırıyoruz.

Filistin topraklarında son dönemde tırmanan gerilimin yol açtığı mevcut son derece hassas ortamda, tüm tarafların geçmişteki acılardan ders alarak itidal ve sağduyuyla hareket etmeleri, yeni bir şiddet sarmalının önlenebilmesi bakımından önem taşımaktadır."

 

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