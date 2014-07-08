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Dünya

İsrail'in Gazze saldırılarında 15 Filistinli öldü

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'ye yaklaşık 50 hedefe insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

08 Temmuz 2014 22:12

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 15 kişi yaşamını yiitirdi. Tel Aviv yönetimi 40 bin yedek askeri göreve çağırdı.

Al Jazeera'nin haberine göre,  muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’na mensup bir binaya İsrail’in saldırısı sonucu bir aktivist öldü.

Bir İsrail insansız hava aracı, Gazze’nin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivil aracı bombaladı. Araçta bulunan dört kişi hayatını kaybetti.

Filistinli kaynaklar İsrail’in salı günü yaklaşık 50 hedefe saldırdığını söyledi. Kaynaklar İsrail ordusunun bazı Filistinlileri telefonla arayarak evlerini terk etmelerini istediğini, ardından karadan karaya füzeyle vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu 40 bin yedek askeri göreve çağırırken, Arap Birliği BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail saldırılarının önlenmesi için acil toplantı çağrısı yaptı.

 

Durum trajik

 

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Gazze’deki durumun trajik olduğunu söyleyerek İsrail saldırıları karşısında Arap ülkelerinin sessizliğini eleştirdi.


Zuhri son olayın Filistinliler arası uzlaşının zorunlu olduğunu ortaya koyduğunu ve kendilerinin bunun için bütün bedelleri ödediklerini belirtti.

 

'Yedek birliklerin çağrılması hazırlıkları tamamlandı'

 

İsrail ordusunun sözcüsü Avihai Aderaa, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında kara kuvvetlerini yoğunlaştırdı, çünkü operasyon kara harekâtını da içeriyor. Yedek birliklerin çağrılması hazırlıkları tamamlandı" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, saldırıyı gelişmelere göre aşamalı olarak dozu yükseltilecek şekilde planladığını kaydeden Aderaa, Hamas'ın ciddi bir çıkmazda olduğunu ve tehditlerinin içinde bulunduğu durumdan kaynaklandığını ileri sürdü.
 

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