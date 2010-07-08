-DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR TBMM (A.A) - 07.07.2010 - Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılmasını öngören ''Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı'' TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, Dışişleri Bakanlığı, aralarında Çatışmayı Önleme ve Kriz Yönetimi Genel Müdürlüğü, Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğünün de bulunduğu 25 genel müdürlükten oluşacak. Afrika ülkeleri başta olmak yeni temsilcilikler açılacak. Diplomasi Akademisi oluşturulacak. Akademi, personel eğitimi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini de yürütecek. Tarih, sosyoloji, psikoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunları da meslek memuru olabilecek. Bakanlıktaki 30 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde bazı üst unvanları alamamış olan meslek memurları, bu unvanları alma haklarını yitirecek. Ancak, unvan alamayanların yurt dışına çıkış engeli kaldırılacak. Büyükelçiler, görev yaptıkları ülkelerde devleti, Cumhurbaşkanını ve hükümeti temsil edecek. ''Konsolosluk'' ve ''ihtisas memurluğu'' adı altında ikinci bir kariyer memuriyeti oluşturulacak. Konsolosluk ve ihtisas memurları; halen meslek memurları tarafından yürütülen konsolosluk, protokol, kültür, ekonomi, dış ticaret, idari ve mali işler, personel, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapacak. Konsolosluk ve ihtisas memurları, yurt dışı sürekli görevlerde temsil görevine ve sorumluluğuna da sahip olacak. Yurt dışı sürekli görev kapsamına teknik hizmetler sınıfı da alınacak. Bu kapsamda, yurt dışına sürekli görevle gönderilecek teknisyenler, birkaç farklı ülkedeki temsilciliklerin bilişim altyapısından sorumlu olacak. Diplomatik misyon şefliğine bağlı sorumluluk ve vazifeler, meslek memurlarınca daha erken bir dönemde üstlenilebilecek. Bu çerçevede, ikinci ve üçüncü derece kadrolardaki meslek memurları da belirli temsilciliklerle sınırlı olmak üzere, büyükelçi olarak atanabilecek. Bakanlık personeline yurt dışında okuyan çocukları için eğitim yardımı yapılacak. Yurt dışında görev yapan en düşük dereceli memur da diğer görevlilerle aynı miktarda eş ve çocuk yardımı alacak. Yurt dışında görev yapan personel ile eşi ve çocuklarının 2 yılda bir defa olmak üzere Türkiye'ye geliş-gidiş masrafları karşılanacak. Bazı mahrumiyet ve savaş bölgelerinde görev yapan personele, değişen oranlarda teşvik ödeneği verilecek, uğradıkları zararlar tazmin edilecek. Bakan, müsteşar ve her kademedeki bakanlık yöneticileri, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek. Bakanlık, kendi yapacağı sınavlarla alacağı memurlar başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında istihdam edeceği personel ve eşleri için güvenlik soruşturması yaptırabilecek. Güvenlikle bağlantılı gerekçelerle, bakanlık memurları evlenmeden önce bakanlığın iznini alacak, izin almadan evlenen memurlar istifa etmiş sayılacak. Yurt dışında görevli memurların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, gelir getirici bir işte çalışması, diplomatik misyon veya konsolosluk şefinin yazılı iznine bağlı olacak. Devlet konuk evi olarak kullanılacak binaların döner sermaye işletmeleri için 500 bin lira sermaye tahsis edilecek. Bu miktar, Bakanlar Kurulunca 5 katına kadar artırılabilecek. Bakanlığa 4 bin 102 kadro tahsis edildi, bin 290 kadro iptal edildi. Yasada öngörülen yönetmelikler, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde hazırlanacak. Hukuk müşaviri olarak görev yapan memurlar, 120 gün içerisinde başvurmaları halinde, meslek memurluğu statüsünü geçirilecek ve uygun unvanları alacak. Düzenlemeyle kadroları iptal edilen personelden kadro unvanları değişmeyenler, ihdas edildikleri aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılacak. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek.