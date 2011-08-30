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Yaşam

Dışişleri Bakanlığı uyardı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşlardan,

30 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşlardan, konvoy oluşturmaları, mutlak bir zorunluluk dışında meskun mahaller dışında duraklamamaları istendi.

Açıklamada şu uyarılar yer aldı:

- Güvenlik koşulları düzelinceye kadar, risk altında olduğumuz bilinciyle hareket edin
- Seyahatlerinizi gündüz yapın
- Mümkün olduğunca konvoy oluşturun
- Mutlak zorunluluk yoksa meskun mahaller dışında durmayın
- Her hal ve karda müteyakkız olunmalı.Olumsuz olaylarla karşılaşan Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu ile ivedilikle irtibata geçsin..."


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