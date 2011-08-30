Dışişleri Bakanlığı uyardı!

T24 - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan vatandaşlardan, konvoy oluşturmaları, mutlak bir zorunluluk dışında meskun mahaller dışında duraklamamaları istendi.



Açıklamada şu uyarılar yer aldı:



- Güvenlik koşulları düzelinceye kadar, risk altında olduğumuz bilinciyle hareket edin

- Seyahatlerinizi gündüz yapın

- Mümkün olduğunca konvoy oluşturun

- Mutlak zorunluluk yoksa meskun mahaller dışında durmayın

- Her hal ve karda müteyakkız olunmalı.Olumsuz olaylarla karşılaşan Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğu ile ivedilikle irtibata geçsin..."





