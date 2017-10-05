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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'ndan GKRY'nin New York'taki temsilcisinin BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği mektuba ilişkin açıklama 

"MEKTUPTA ADA'YLA İLGİLİ OLARAK DİLE GETİRİLEN GÖRÜŞLERE İSE, RUM YÖNETİMİNİN GERÇEK VE TEK MUHATABI OLAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKAMLARINCA GEREKLİ YANIT VERİLECEKTİR"  ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, GKRY

05 Ekim 2017 22:39

\"MEKTUPTA ADA\'YLA İLGİLİ OLARAK DİLE GETİRİLEN GÖRÜŞLERE İSE, RUM YÖNETİMİNİN GERÇEK VE TEK MUHATABI OLAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKAMLARINCA GEREKLİ YANIT VERİLECEKTİR\" 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, GKRY\'nin New York\'taki temsilcisinin BM Genel Sekreteri\'ne gönderdiği mektuba ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: \"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin New York\'taki temsilcisinin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri\'ne 3 Ekim tarihinde gönderdiği mektup, S/2017/831 simgesiyle BM Güvenlik Konseyi belgesi olarak yayımlanmıştır. Sözkonusu yönetime ilişkin tutumumuz ve bu yönetimi tanımadığımız bilinmektedir. Bu itibarla, anılan mektubun ülkemiz açısından hiçbir değeri veya geçerliliği bulunmamaktadır. Mektupta yer alan asılsız iddiaların da bu çerçevede dikkate dahi alınması sözkonusu olmayacaktır. Mektupta Ada\'yla ilgili olarak dile getirilen görüşlere ise, Rum yönetiminin gerçek ve tek muhatabı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca gerekli yanıt verilecektir.\" 


 

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