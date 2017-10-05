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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu'ndan ABD ile olan tuklama gerginliğine ilişkin açıklama 

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05 Ekim 2017 22:32

 

\"M.T.,  ABD KONSOLOSLUĞU\'NUN RESMİ LİSTESİNDE KAYITLI PERSONELİ OLMADIĞI GİBİ, HERHANGİ BİR DİPLOMATİK VEYA KONSÜLER BAĞIŞIKLIK SAHİBİ DE DEĞİLDİR\" 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliğince yapılan açıklamaya ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: \"ABD\'nin Ankara Büyükelçiliğinin M.T. isimli vatandaşımızın tutuklanması üzerine bir açıklama yayımladığını görüyoruz. Açıklamada, M.T.\'nin ABD İstanbul Başkonsolosluğu \'yerel çalışanı\' olduğu iddia edilmektedir. 25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan sözkonusu kişi ABD Konsolosluğu\'nun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir.\" 


 

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KONSOLOSLUĞU RESMİ LİSTESİNDE KAYITLI PERSONELİ OLMADIĞI GİBİ HERHANGİ BİR DİPLOMATİK VEYA KONSÜLER BAĞIŞIKLIK SAHİBİ DE DEĞİLDİR"  ANKARA DHADIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu ABD

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