Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Yunanistan'nın 'Batı Trakya Türk Azınlığı' kararnamesine tepki

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan\'da \"Batı Trakya Türk Azınlığı için şer\'i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren\" yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hakkında bir soru üzerine, \"Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan\'ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde Azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz\" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da \"Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren\" yasal düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: \"Yunanistan’da Batı Trakya Türk Azınlığı için şer’i yetkilerin kullanımını ihtiyari hale getiren, taraflar arasında bir ihtilaf olduğunda ise Medeni Hukuk’un kullanılmasını mümkün kılan 9 Ocak 2018 tarihli yasal düzenleme hakkındaki görüşlerimiz kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu defa sözkonusu yasal düzenlemenin uygulama ayrıntılarını belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığının internet sayfasında kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere taslak olarak yayınlanmıştır. Danışma Kurulu başta olmak üzere azınlık kurumları, sözkonusu kararname taslağına dair Batı Trakyalı soydaşlarımızın görüşlerini ortaya koymuştur. Batı Trakyalı soydaşlarımız, kararname taslağının, Müftülük kurumunun uluslararası anlaşmalarda ortaya konan özerk yapısını ortadan kaldırmasından endişe duymaktadır. Soydaşlarımız, azınlığın dini ihtiyaçlarına hizmet etmesi gereken Müftülük kurumu ile ilgili bu düzenlemenin, azınlığın görüş ve talepleri doğrultusunda gözden geçirilmesini beklemektedir. Batı Trakya Türk Azınlığının endişeleri tarafımızca da paylaşılmaktadır. Batı Trakya Türk Azınlığının seçilmiş Müftülerini tanımayan Yunanistan’ın öncelikle bu tutumunu sona erdirmesini ve yapılacak düzenlemelerde Azınlığın beklentilerini dikkate almasını bekliyoruz.\"



