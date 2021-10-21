Dışişleri Bakanlığı’ndan Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması” için çağrıda bulunan 10 ülkenin büyükelçileri hakkında açıklamalarda bulundu.

“Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulama” diyen Bilgiç, “Türkiye'de devam eden bir yargı süreci var. Aslında yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak” ifadelerini kullandı.

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bugün, Osman Kavala'nın tutukluluğunun başlamasının 4. yıl dönümü. Daha önce verilen beraat kararının ardından farklı davaların birleştirilmesi ve yeni davaların açılması yoluyla davasında süregelen gecikmeler, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor. "Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçilikleri olarak birlikte, Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz." TIKLAYIN - 10 büyükelçilikten Osman Kavala açıklaması: Derhal serbest bırakılsın

Hollanda'da belediyelerin gizlice camileri izlemesine tepki

Basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bilgiç, Hollanda’da çok sayıda belediyenin özel bir araştırma şirketi görevlendirerek, gizlice cami ve İslami kuruluşları izlediği ortaya çıkmasıyla ilgili, “Bu şüpheci tutumlar İslam düşmanlığını körüklüyor, İslamofobi'yi artırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Doğu Akdeniz açıklaması

Bilgiç, Doğu Akdeniz’deki son durumla ilgili olarak da, “Rum Kesimi kasım ayında yeni bir sondaja başlayacağını duyurdu. Bu gerçekleşirse biz de Kıbrıs Türkleri’nin haklarını korumak için mukabele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AB'nin Türkiye raporuna: Ne söylediği çok önemli değil

Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye Raporu’yla ilgili de değerlendirmelerde de bulunan Bilgiç, “Bizim açımızdan AB’nin ne söylediği çok önemli değil, çünkü rapor baştan aşağı çifte standartla yazılmış” görüşünü dile getirdi.

“F-35 için ödediğimiz meblağının, F-16 filomuzun modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde"

Bilgiç, F-35 kriziyle ilgili de “F-35 için ödediğimiz meblağının, F-16 filomuzun modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde" dedi.