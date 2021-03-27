Dışişleri Bakanlığı'ndan Myanmar'daki darbe karşıtı protestoculara yönelik şiddete kınama

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde artan can kayıplarına ilişkin yazılı açıklama yaparak "Ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Myanmar'da yapılan darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle müdahale ettiği ve en az 89 silahsız protestocunun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bazı haberlere göreyse, öldürülen sivillerin sayısı 100'e yaklaşmış durumda.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz" denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar’da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunu kaygı ile izliyoruz. Nitekim bugün (27 Mart) Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz."