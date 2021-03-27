Myanmar'da darbe karşıtı eylemlerin en kanlı gününde, en az 89 protestocu öldürüldü

Myanmar'da cumartesi günü yapılan darbe karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle müdahale ettiği ve en az 89 silahsız protestocunun hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bazı haberlere göreyse, öldürülen sivillerin sayısı 100'e yaklaşmış durumda.

Yerel medya, başkent Yangon'da bir polis merkezi önündeki protestoya katılanlara ateş açıldığını bildiriyor.

ABD'nin Myanmar büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri öldürdüğü ifadesi yer aldı.

Ülkede, ordunun darbeyle yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana protestolarla çalkalanıyordu.

Darbenin lideri olan Min Aung Hlaing, Cumartesi günü televizyondan yaptığı açıklamada, "demokrasiyi koruyacağını" söyledi ve seçim yapılacağı sözünü verdi ancak tarih dile getirmedi.

Yaklaşık 2 aydır devam eden protestolarda 400'den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Darbenin lideri General Min Aung Hlaing, Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında protestocuları suçladı.

Protestoları, "şiddet eylemleri" olarak tanımlayan Hlaing sözlerinin devamında, "… talepler için istikrarın ve güvenliğin tehlikeye atılması uygun değil" dedi.

Ordu protestocuları suçluyor

Hlaing, ordunun tüm ulusla "el ele vererek" demokrasiyi koruma amacında olduğunu da savundu.

Darbe lideri general, ordunun yönetime el koyma gerekçesi olarak, ev hapsinde tutulan ülkenin lideri Aung San Suu Kyi'nin "hukuk dışı eylemleri" olduğu iddiasını tekrarladı.

Darbenin lideri, protestocuların vurulma tehlikesi altında olduklarını söyledi





Askeri yönetim, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'yi yasa dışı olarak 600 bin dolar nakit ve altın almakla suçlamıştı. Cunta, Devlet Başkanı Win Myint ve bazı bakanların yolsuzluk yaptıklarını öne sürüyor.

Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliği NLD, geçen yıl yapılan seçimlerden ezici bir galibiyetle çıkmıştı. Ancak ordu seçimlerde de hile yapıldığını iddia ediyor.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerde usulsüzlük tespit edilmediğini açıklamışlardı.

General Hlaing orduya öldürme emri verilip verilmediğine ilişkin ise net bir açıklamada bulunmadı. Ordu yönetiminden daha önce, protestocuların ateş açtığını savunmaya çalışmıştı.