Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da vatandaşlara saldırmasına ilişkin İsrail'e saldırgan tutumlarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif'in statüsünü hedef almak suretiyle bu akşamki olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, söz konusu provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklı selime davet ediyoruz."

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