Dışişleri Bakanlığı'ndan HDP'ye Gergerlioğlu yanıtı: Hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir

Dışişleri Bakanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya tepki gösteren ABD'ye yanıt verirken, "Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nedimelere Price'in Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini "tedirgin edici bir hamle" olarak nitelendirmesi ve "Partinin kapatılması haksız yere Türk seçmeninin iradesini zedeler" açıklamasının ardından yanıt geldi.

Yapılan açıklamada, "Bazı ülkelerin TBMM’deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, söz konusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP’nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz."

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