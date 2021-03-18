Washington'dan Ankara'ya HDP ve Gergerlioğlu tepkisi: Anayasanıza uygun biçimde ifade özgürlüğüne saygı gösterin

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ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nedimelere Price, HDP'nin kapatılması için ilgili sürecin başlatılması ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Açıklamadan "ABD'nin olayları yakından takip ettiği" ifade edildi.

Price, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini "tedirgin edici bir hamle" olarak nitelendirildi.

Washington'un HDP'nin kapatılması için başlatılan süreci takip etmekte olduğunu ifade eden Price, "Partinin kapatılması haksız yere Türk seçmeninin iradesini zedeler, Türkiye'nin demokrasisini daha da baltalar ve milyonlarca vatandaşın seçtiği temsiliyet hakkını elinden alır" değerlendirmesine bulundu.

Açıklamanın sonunda, "Türkiye'ye anayasasına ve ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifade özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz" denildi.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. "Anayasa gereğince", Genel Kurul'da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.