Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Yunanistan ve Rum Yönetimi'ne de itidal çağrısı yapılmalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin açıklama yaparak "İtidal çağrısının Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de yapılması gerekir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği Konseyi’nin 19 Ağustos 2020'deki konferanstaki konuşmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Aksoy'un açıklamaları şöyle: "Avrupa Birliği Konseyi’nin 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen video konferansı sonucunda yayımlanan açıklama, Konsey’in, iki üye ülkesinin yönlendirmesi ve şantajlarının esiri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

"AB barış sürecinin parçası olmak istiyorsa objektif olmalı"

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa, objektif ve dürüst olmalıdır.



Daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, itidal çağrılarının diyalog ve işbirliğinden yana olan ülkemize değil, AB üyelik dayanışmasını istismar eden, AB’nin çıkarlarına da zarar veren, gerginliği tırmandıran asıl taraflar olan Yunanistan ve GKRY’ye yapılması gerekir.

Sorunların kalıcı çözümü için, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakere edilmesi gerektiğini baştan beri vurgulayan Türkiye, haklarından vazgeçmeden kendisine doğru atılan olumlu adımlara karşılık vermeyi sürdürecektir."

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