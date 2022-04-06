Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması: Katliam görüntüleri insanlık adına utanç verici; Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya askerlerinin çekildiği Ukrayna'nın Buça ve İrpin bölgelerindeki görüntülere tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı görüntüleri "dehşet verici ve insanlık adına üzücü" diye nitelendirirken, "Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez" denilen açıklamada, "Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" çağrısında bulundu.

Rusya'nın geçen hafta sonu çekildiği Buça'da sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar olduğu görüntülenmişti. Ukrayna, sivillerin Rusya ordusu tarafından öldürüldüğünü ve bölgede savaş suçu işlendiğini söylerken; Moskova bunu reddetmiş ve görüntüleri "Ukraynalı radikallerin provokasyonu" olarak nitelendirmişti.