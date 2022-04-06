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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Buça açıklaması: Katliam görüntüleri insanlık adına utanç verici; Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz

06 Nisan 2022 15:52

Dışişleri Bakanlığı, Rusya askerlerinin çekildiği Ukrayna'nın Buça ve İrpin bölgelerindeki görüntülere tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" denildi. 

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