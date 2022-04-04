Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması: İnsanlık adına utanç verici; sorumlular bağımsız soruşturmayla tespit edilmeli

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya askerlerinin çekildiği Ukrayna'nın Buça ve İrpin bölgelerindeki görüntülere tepki gösterdi.

Büyükelçilik, sokaklarda yatan cesetlerin ve toplu mezarların fotoğraflarını "katliam görüntüleri" olarak nitelendirirken, bunların "dehşet verici" olduğunu ifade etti. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyoruz" yazıldı.

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez" denilen açıklamada, "Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir" denildi.

Büyükelçilik, "Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ankara, konuyla ilgili tepkisini Dışişleri Bakanlığı'nın resmî açıklamasıyla değil; Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından duyurdu.