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Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin sıfatını değiştirdi: 'Seçilmiş' değil, 'eski' cumhurbaşkanı

Ankara, son resmi açıklamasında Mursi için "Eski Cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı

12 Mayıs 2015 12:12

Mısır'da 2013 yazında gerçekleşen askeri müdahaleden bu yana devrik lider Muhammed Mursi'yi "Seçilmiş Cumhurbaşkanı" olarak tanımlayan Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan geri adım geldi. Ankara, son resmi açıklamasında Mursi için "Eski Cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı.

Yakın döneme kadar Mısır’ın meşru lideri olarak Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerinden Muhammed Mursi’yi gördüğünde ısrar eden Ankara, son resmi açıklamasında ise Mursi için “Eski Cumhurbaşkanı” ifadesini kullandı.

Servet Yanatma’nın Zaman gazetesinde yayımlanan haberine göre, bu önemli kavram değişikliği, Kahire ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Ankara’nın diplomatik bir adımı olarak değerlendiriliyor. Yanatma, haberinde, konuştuğu Dışişleri kaynaklarının da "Bu siyasi bir karar" diyerek bu tespiti teyit ettiğini aktarıyor.

Mısır’la ilgili 22 Nisan’da bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mısır’da düzenlenen ilk demokratik seçimler neticesinde halk iradesiyle işbaşına gelen, ancak 2013 yılında gerçekleştirilen askeri müdahale sonucu görevinden zorla uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin diğer sanıklarla birlikte yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını esefle karşılıyoruz" denildi.

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