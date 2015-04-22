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Dünya

Türkiye, Mursi'ye 20 yıl hapis cezasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın devrik lideri Mursi'ye verilen hapis cezasıyla ilgili bir açıklama yayımladı

22 Nisan 2015 12:34

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Mursi’nin diğer sanıklarla birlikte yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Mısır’da düzenlenen ilk demokratik seçimler neticesinde halk iradesiyle iş başına gelen, ancak 2013 yılında gerçekleştirilen askeri müdahale sonucu görevinden zorla uzaklaştırılan Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin diğer sanıklarla birlikte yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasını esefle karşılıyoruz. 
 
Askeri müdahalenin ardından Mısır halkının belli bir kesimine yönelik olarak yürütülen uluslararası standartlardan uzak keyfi yargılamalar, eski Cumhurbaşkanı Mursi hakkında verilen yargı kararının objektifliğine dair şüpheleri derinleştirmekte, Mısır’da demokrasinin geleceğine ilişkin endişeleri pekiştirmektedir. 
 
Mısır halkının gerçek bir demokrasiye ve hukuk devletine yönelik meşru taleplerinin karşılanması hususundaki samimi çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır."

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