Mısır'da Mursi'ye 20 yıl hapis



Muhammed Mursi, 2012 yılında aleyhinde protesto gösterisi düzenleyenlerin öldürülmesi için talimat vermekle suçlanıyordu.

Kahire'de görülen davada, Mursi'nin göstericilere işkence edilmesinden ve keyfi tutuklamalardan sorumlu olduğuna karar verildi.

Mursi hakkında iki gösterici ve bir gazetecinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle idam cezası isteniyordu. Mahkeme heyeti Mursi'yi bu suçlamadan akladı. Böylece Mursi'ye verilen ceza 20 yılla sınırlı kaldı.

Mursi hakkında açılan diğer davalar

Mursi hakkında 2013 yılında asker tarafından görevden el çektirildikten sonra birçok dava açıldı. Mısır eski lideri bu davaların birçoğunda idam talebiyle yargılanıyor.

Devrik devlet başkanı yabancı güçler adına casusluk yapmak ve cezaevinden firar gibi çeşitli suçlardan yargılanıyor. Bu davalarda kararların önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.

Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.