Dışişleri Bakanlığı: Kürt yönetimi bayrağının asılmasını doğru bulmuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Kerkük İl Meclisi'nin kentteki resmi kurum ve kuruluşlarda Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da asılmasının onaylanmasıyla ilgili "Kürt yönetimi bayrağının asılmasını doğru bulmuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kerkük Vilayet Meclisi’nde bugün (28 Mart) gerçekleştirilen oylamada, IKBY bayrağının vilayetteki tüm resmi dairelerde Irak bayrağıyla birlikte asılmasına ilişkin kararın kabul edilmesini doğru bulmuyor ve endişeyle karşılıyoruz.



Vilayet Meclisi’nin Türkmen ve Arap üyelerinin boykot ettikleri oylamada alınan kararı doğrudan Kerkük’ün ihtilaflı statüsüyle ilgili ve Irak anayasasına aykırı tek taraflı bir tasarruf olarak değerlendiriyoruz.



Farklı kimliklere mensup Irak vatandaşlarının ortak varlığı olan Kerkük’ün statüsüyle ilgili tek taraflı adımlarda ısrarcı olunması uzlaşı, diyalog ve anayasal süreçlere bağlılık kavramlarına zarar verecektir. Bu tür yaklaşımlar, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrar çabalarını da olumsuz etkileyecektir.



Irak’ın geçmekte olduğu kritik süreçte ilgili tüm tarafların sağduyu, sorumluluk ve itidal içinde hareket etmesi gerekmektedir. "

Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Her iki taraf da bayraklarını indirmeli

Kerkük’te Kürdistan bayrağına onay çıkmıştı

Kerkük İl Meclisi’nde, Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onayladı.

Rûdaw'da yer alan habere göre, Kerkük İl Meclisi, bugün bayrak gündemiyle toplandı. Araplarla Türkmenler Kerkük İl Meclisi toplantısını boykot etti. Toplantıda, Kürdistan bayrağının resmi kurumları asılmasıyla ilgili karar, onaylandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Necmeddin Kerim, "Bu karar ne Araplara ne de Türkmenlere zarar verir. Karar çoğunluğun oyuyla alınmıştır" dedi. Kararın tarihi olduğuna dikkat çeken Vali Kerim, Kardeşlik Listesi'ne dahil olan Türkmen ve Arapların da destek verdiğini vurguladı. Toplantıyı takip eden Rûdaw muhabiri, Birayeti Listesi’nin (Kardeşlik/KDP,KYB, Komünist Parti ve bazı Türkmenler) 23 üyesi ile Arap Listesi’nin 1 üyesi toplantıya katıldığını bildirdi. Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani de yaptığı açıklamada, Türkmenlerin bu toplantıda bayrak konusunun görüşülmemesini istediğini söyledi. Rebwar Talabani, Arapların ise gerekçe göstermeden toplantıya katılmadığını açıkladı. Vali Necmeddin Kerim 16 Mart’ta, kentteki bütün resmi kurumlara Kürdistan bayrağının asılması yönünde karar alarak, onay için İl Meclisi’ne göndermişti. Araplar ve Türkmenler, karara karşı çıkıyor.

“Kerkük'e bayrak onayı kardeşliğin arasına fitne sokacaktır”

Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Irak Kürditan Bölgesel Yönetimi bayrağının, hükümet binalarına asılmasının yasal olmadığını belirterek 'kargaşaya yol açacağı' ve 'kardeşlik arasına fitne sokacağı' uyarısında bulundu.

Karara tepki gösteren Bağdat yönetimi, Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılması gerektiğini açıkladı. Başbakanlık yazısında, kentte Irak bayrağını asma veya yanında başka bayrak asma yetkisinin vilayet meclisinde değil, federal ve merkezi yönetimde olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi de yazılı açıklama yayımladı. Nuceyfi açıklamasında, "Bu adımı, Kerkük'teki ulusal birliğe aykırı buluyoruz ve kentteki bileşenler arasındaki anlaşma ve dayanışma ruhuyla çelişiyor. Tek bir grubun veya partinin iradesinin empoze edilmesi ve diğerlerinin kent yönetimindeki iradesi ve hakkının üstüne çıkılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Salihi: Yasal değil

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi de Kerkük'te IKBY bayrağının, hükümet binalarına asılmasının yasal olmadığını belirterek "kargaşaya yol açacağı" uyarısında bulundu. Salihi, "Kürdistan bayrağının zorla hükümet binalarına asılması yasal değildir. Burada kargaşaya yol açacaktır. Kardeşliğin arasına fitne sokacaktır. Bir taraftan DEAŞ bir taraftan da Vali Necmeddin Kerim, Türkmen coğrafyası üzerinde oyunlar oynuyor." dedi.

Kerkük'ün statüsü

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak Anayasası'nın 140. Maddesine göre Kerkük’ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu.

Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar nedeniyle bu madde henüz uygulanamadı. Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hâkimiyet süren KYB, Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor.

Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.