Irak Türkmen Meclisi Başkanı: Kerkük'e bayrak onayı kardeşliğin arasına fitne sokacaktır

Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te Irak Kürditan Bölgesel Yönetimi bayrağının, hükümet binalarına asılmasının yasal olmadığını belirterek 'kargaşaya yol açacağı' ve 'kardeşlik arasına fitne sokacağı' uyarısında bulundu.

Irak'taki Kerkük İl Meclisi, kentteki resmi kurum ve kuruluşlarda Irak bayrağının yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının da asılmasını onayladı.

Kentte IKBY bayrağının asılması kararı 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. Türkmen ve Arap üyeler ise toplantıyı boykot ederek söz konusu oylamaya katılmadı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı: Her iki taraf da bayraklarını indirmeli

Kerkük İl Meclisi, 9'u Türkmen, 6'sı Arap 41 üyeden oluşuyor

Oylamanın ardından meclis içerisine ve Valilik binasında Irak bayrağının yanına IKBY bayrağı asıldı.

Bağdat: Kerkük’te sadece Irak bayrağı asılmalı

Karara tepki gösteren Bağdat yönetimi, Kerkük'te sadece Irak bayrağının asılması gerektiğini açıkladı. Başbakanlık yazısında, kentte Irak bayrağını asma veya yanında başka bayrak asma yetkisinin vilayet meclisinde değil, federal ve merkezi yönetimde olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi de yazılı açıklama yayımladı. Nuceyfi açıklamasında, "Bu adımı, Kerkük'teki ulusal birliğe aykırı buluyoruz ve kentteki bileşenler arasındaki anlaşma ve dayanışma ruhuyla çelişiyor. Tek bir grubun veya partinin iradesinin empoze edilmesi ve diğerlerinin kent yönetimindeki iradesi ve hakkının üstüne çıkılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Salihi: Yasal değil

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi de Kerkük'te IKBY bayrağının, hükümet binalarına asılmasının yasal olmadığını belirterek "kargaşaya yol açacağı" uyarısında bulundu. Salihi, "Kürdistan bayrağının zorla hükümet binalarına asılması yasal değildir. Burada kargaşaya yol açacaktır. Kardeşliğin arasına fitne sokacaktır. Bir taraftan DEAŞ bir taraftan da Vali Necmeddin Kerim, Türkmen coğrafyası üzerinde oyunlar oynuyor." dedi.

Kerkük'ün statüsü

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak Anayasası'nın 140. Maddesine göre Kerkük’ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu.

Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar nedeniyle bu madde henüz uygulanamadı. Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hâkimiyet süren KYB, Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor.

Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.