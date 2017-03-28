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Dünya

Kerkük’te Kürdistan bayrağına onay çıktı

Kürdistan bayrağı, resmi kurumlara asılabilecek

28 Mart 2017 16:01

Kerkük İl Meclisi’nde, Kürdistan bayrağının resmi kurumlara asılmasıyla ilgili tasarıyı onayladı.

Rûdaw'da yer alan habere göre, Kerkük İl Meclisi, bugün bayrak gündemiyle toplandı. Araplarla Türkmenler Kerkük İl Meclisi toplantısını boykot etti. Toplantıda, Kürdistan bayrağının resmi kurumları asılmasıyla ilgili karar, onaylandı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Necmeddin Kerim, "Bu karar ne Araplara ne de Türkmenlere zarar verir. Karar çoğunluğun oyuyla alınmıştır" dedi.

Kararın tarihi olduğuna dikkat çeken Vali Kerim, Kardeşlik Listesi'ne dahil olan Türkmen ve Arapların da destek verdiğini vurguladı.

Toplantıyı takip eden Rûdaw muhabiri, Birayeti Listesi’nin (Kardeşlik/KDP,KYB, Komünist Parti ve bazı Türkmenler) 23 üyesi ile Arap Listesi’nin 1 üyesi toplantıya katıldığını bildirdi.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani de yaptığı açıklamada, Türkmenlerin bu toplantıda bayrak konusunun görüşülmemesini istediğini söyledi.

Rebwar Talabani, Arapların ise gerekçe göstermeden toplantıya katılmadığını açıkladı.

Vali Necmeddin Kerim 16 Mart’ta, kentteki bütün resmi kurumlara Kürdistan bayrağının asılması yönünde karar alarak, onay için İl Meclisi’ne göndermişti.

Araplar ve Türkmenler, karara karşı çıkıyor.

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